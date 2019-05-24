Греф переизбран главой Сбербанка

Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка. Акционеры приняли это решение на годовом собрании, которое состоялось сегодня днем. Таким образом Греф останется председателем правления крупнейшего российского банка еще на протяжении четырех лет.
— Таким образом, президентом, председателем правления избран Греф Герман Оскарович, — приняли решение владельцы акций финансовой организации.
Свой пост главы Сбербанка он занял в 2007 году. До этого Греф был министром экономического развития и торговли РФ.
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