В Минобороны объяснили введение нового звания

Введение звания главного сержанта является экспериментом командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова. Об этом журналистам рассказал начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

При этом он подчеркнул, что главный сержант — это выборная должность, на которую будут избираться младшие командиры, которые обладают соответствующей квалификацией и лидерскими качествами.

— На общих собраниях сержантского состава воинской части выбираются наиболее подготовленные младшие командиры, обладающие лидерскими качествами и авторитетом в воинском коллективе среди подчинённых и равных военнослужащих, — пояснил Астафьев.

По его словам, эксперимент, который проводится по решению командующего войсками Южного военного округа (ЮВО), призван поднять авторитет сержантского состава, повысить дисциплину и порядок.

Ранее Лайф писал, что в российской армии появилось новое звание — главный сержант, он будет способен заменить на время офицера.