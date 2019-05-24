На Украине предложили праздновать День освобождения от Порошенко

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На Украине предложили праздновать День освобождения от Порошенко

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Пётр Порошенко. Фото ©РИА "Новости" / Михаил Палинчак

На сайте украинского президента появилась петиция с предложением объявить 20 мая — день инаугурации Владимира Зеленского — государственным праздником, а именно Днём освобождения Украины от Порошенко.

Наконец Украина лишилась президента Порошенко. Большинство граждан восприняло это событие как праздник. Поэтому прошу на законодательном уровне объявить 20 мая государственным праздником и отмечать со всеми торжествами, — сказано в тексте петиции Максима Березняка.

Петиция была опубликована 23 мая и к настоящему моменту набрала 365 голосов из 25 тысяч необходимых.

Ранее результаты опроса показали, что украинцы доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому и его партии.

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