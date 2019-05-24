Филарет отказался подписать устав "новой церкви" Украины

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Филарет отказался подписать устав "новой церкви" Украины

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Филарет. Фото © РИА "Новости" 

Раскольник Филарет, возглавлявший ранее Украинскую православную церковь Киевского патриархата, отказался подписать устав "новой церкви" Незалежной. Об этом сообщил предстоятель неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.

Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться Священным Писанием, Священным Преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут, в стенах Софии Киевской, — пояснил Епифаний.

При этом он добавил, что решение об уставе не было принято Филаретом. Епифаний уверяет, что члены "синода" пытались убедить раскольника подписать документ, однако тот остался непреклонен.

Все увидели, что святейший патриарх Филарет, к сожалению, остаётся утверждён в своём мнении, — подытожил глава "новой церкви".

Накануне Филарет рассказал, что отказывается выполнять такие условия томоса, как переход заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, запрет варить миро и требование согласовывать с Константинополем решения внутренних конфликтных ситуаций.

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