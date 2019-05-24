На Украине возбудили новое дело против Порошенко о махинациях на $300 млн

Речь идёт о ситуации с продажей завода "Кузня на Рыбальском". Следователям предстоит проверить версию, что бывший гарант легализовал эти доходы через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счёт украденных у украинской армии средств.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало новое расследование в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил в своём телеграм-канале украинский юрист, экс-замглавы Администрации Президента времён Януковича Андрей Портнов.

На этот раз дело возбуждено по факту легализации преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн от продажи судостроительного предприятия "Кузня на Рыбальском".

— Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счёт украденных у украинской армии средств, — уверен Портнов.

Напомним, что это уже не первое уголовное дело, возбуждённое против Порошенко с подачи Портнова. Несколько дней назад тот подал заявление против Порошенко по обвинению в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий. Государственное бюро расследований рассмотрело предоставленные Портновым материалы, и дело было оперативно возбуждено.