Эксперт рассказал о судьбе Brexit после отставки Мэй

По его мнению, выход из Евросоюза не аннулируют и уход премьера не повлияет на судьбу сделки.

От премьер-министра Великобритании Терезы Мэй "ничего не зависит" в сделке по Brexit. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова доктор политических наук Андрей Манойло.

— Судьба Brexit будет такой же, то есть от Мэй здесь ничего не зависит, — сказал он.

По его словам, натянутые отношения между Мэй и парламентом связаны с субъективной стороной — антипатией лично к британскому премьеру. Соответственно, когда на её пост придёт сменщик, вопросы по Brexit останутся теми же, считает эксперт.

— Мэй просто растеряла поддержку, которая у неё была, окончательно, видимо, не очень выдерживает давление, оказываемое на неё, — пояснил Манойло.

По мнению профессора факультета политологии, оставшиеся вопросы по выходу Британии из Евросоюза будут касаться исключительно процедурных моментов. На данный момент "развод с ЕС уже состоялся", осталась "только оформительская часть".

Напомним, Тереза Мэй заявила, что уходит в отставку. Она покинет пост 7 июня. Говоря об этом на пресс-конференции, британский премьер не смогла сдержать слёз. Одной из возможных причин отставки Мэй стали разногласия с правительством по выходу Британии из Евросоюза.