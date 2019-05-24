Медведчук выходит из переговоров по Донбассу

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не будет представлять интересы Киева в международных переговорах по Донбассу при Владимире Зеленском.
— Я выступаю за мир в Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс, — отметил он в комментарии изданию "Взгляд".
По его словам, он расходится с Зеленским по вопросу особого статуса для Донбасса и амнистии для граждан Украины, которые живут на этой территории.
Ранее Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции президента Украины Владимира Зеленского.
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