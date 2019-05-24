В Марий Эл рассказали о нападении школьника на депутата во время линейки

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В Марий Эл рассказали о нападении школьника на депутата во время линейки

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко

По словам очевидцев и родителей, 16-летний учащийся является психически нестабильным, ранее нередко вёл себя агрессивно и вызывающе, в том числе и в отношении детей.

Представители депутата Государственного собрания Марий Эл от "Единой России" Екатерины Вахитовой рассказали Лайфу о нападении на народную избранницу, которое произошло во время последнего звонка в школе посёлка Юрино.

Линейка, посвящённая последнему звонку, проходила в школьном спортзале. Когда Екатерина Вахитова начала выступать с приветственной речью, обращаясь к выпускникам и их родителям, один из учеников неожиданно подбежал к ней и ударил кулаком в голову. Нападавшего сразу же вывели из помещения, где проходило мероприятие, — рассказали представители Вахитовой.

Они добавили, что, несмотря на инцидент, депутат продолжила свою речь, удар был сильный, но обошлось без серьёзных последствий. Позднее стало известно, что нападение совершил 16-летний ученик девятого класса. По словам очевидцев и родителей, юноша является психически нестабильным, ранее нередко вёл себя агрессивно и вызывающе, в том числе и в отношении детей.

В настоящее время проводится соответствующая проверка, после её завершения материалы будут переданы в Следственный комитет. Окончательную оценку произошедшему должны дать правоохранительные органы, — резюмировали представители депутата.

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