Порошенко заявил, что готов и дальше "тянуть плуг" Украины в ЕС и НАТО

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Порошенко заявил, что готов и дальше "тянуть плуг" Украины в ЕС и НАТО

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Петр Порошенко. Фото © AP Photo / Efrem Lukatsky

Бывший лидер Незалежной Пётр Порошенко заявил, что готов и дальше продолжать политику интеграции Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс. Он поясняет, что так хочет защитить независимость Киева.

— Если не научитесь идти в НАТО, то потеряете независимость. НАТО — это залог независимости, суверенитета, территориальной целостности, чтобы наши хлопцы не гибли (в Донбассе. — Прим. ред.). По этому поводу готовы тянуть плуг, — заявляет Порошенко.

Ранее он заявлял, что после поражения на апрельских выборах остаётся в политике, чтобы обеспечить неотвратимость курса Незалежной в ЕС и НАТО.

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