В МВД выяснили, где ученица из Владивостока взяла форму для БДСМ-вечеринки

Форму сотрудников правоохранительных органов для БДСМ-вечеринки школьники из Владивостока купили в магазине спецодежды. Об этом рассказала начальник отдела информации и общественных связей краевого управления МВД России Ирина Сырова.

По её словам, правоохранители установили личности школьников, которые участвовали в "маскараде" в стиле Playboy, и их родителей. По факту произошедшего проводится проверка.

Сырова напомнила, что российское законодательство предусматривает административную ответственность в виде штрафа за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов.

Как ранее сообщал Лайф, школьники из Владивостока устроили БДСМ-вечеринку перед последним звонком. Некоторые из учеников были полураздеты, а одна из учениц нарядилась в полицейскую форму. Участники флешмоба оправдались за маскарад, назвав флешмоб "днём переодеваний". Депутат Госдумы Виталий Милонов возложил вину за произошедшее на директора, учителей, родителей, "Дом-2" и пиво.