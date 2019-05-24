В Минпросвещения отреагировали на БДСМ-вечеринку в школе Владивостока

Министерство просвещения РФ осудило БДСМ-вечеринку школьников перед последним звонком во Владивостоке. Об этом сообщил журналистам директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь ведомства Андрей Емельянов.

Он отметил, что в России много достойных примеров, когда школьники проявляли свою креативность и были творчески активны. Так, некоторые ученики организовывали поэтические состязания, другие дарили педагогам памятные видеоролики. Однако данная вечеринка во Владивостоке не имеет с этим ничего общего. По мнению Емельянова, мероприятие способно скорее оскорбить педагогический коллектив.

— Ситуация вновь напоминает о повышенной роли воспитательного процесса как в системе образования, так и в семье, внутри своего круга общения, — сказал Емельянов.

Напомним, в одной школе во Владивостоке перед последним звонком выпускники устроили БДСМ-вечеринку. Дети пришли на неё в провокационных костюмах. При этом одна из участниц назвала это мероприятие днём переодеваний. После появления в Сети скандальной видеозаписи в образовательном учреждении начали внутреннюю проверку, а директор учебного заведения написала заявление об уходе по собственному желанию.

Депутат Госдумы Виталий Милонов возложил вину за происшествие в регионе на директора, учителей школы, родителей, "Дом-2" и пиво.