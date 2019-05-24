Синоптики пообещали москвичам жару в +30 в последние дни мая

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Синоптики пообещали москвичам жару в +30 в последние дни мая

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Уже 29 числа воздух прогреется до +28 °С, а в последующие дни температура будет постепенно подниматься.

Температура воздуха в последних числах мая в Москве может подняться до +30 °С, а средняя суточная температура в городе может даже превысить июльские значения. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Столичная погода в последней пятидневке мая готова преподнести "жаркий" сюрприз, — говорится в сообщении.

27 мая ещё будет прохладно: +10...+12 °С, днём +18...+20 °С. Рост температуры будет наблюдаться с 28 мая, а 29-го в Москву придёт жара: воздух прогреется до +28°С, а в последующие дни температура будет постепенно подниматься. В этот день также возможны небольшие дожди.

Ранее синоптики рассказали, какое лето ждёт россиян.

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