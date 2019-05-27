Дуров против Цукерберга. Невероятные совпадения в биографиях двух миллиардеров

Дуров против Цукерберга. Невероятные совпадения в биографиях двух миллиардеров

Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / Mark Zuckerberg, © VK / Павел Дуров

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Деловые СМИ разразились новостью о том, что "Фейсбук" запустит свою криптовалюту, которая будет называться Global Coin и станет доступна в тестовом режиме уже в этом году. Ожидается, что Global Coin будет работать только внутри экосистемы "Фейсбука", "Вотсапа" и "Инстаграма" и послужит инструментом для покупок и обмена средствами между пользователями. Примечательно, что Марк Цукерберг — не единственный владелец соцсетей и мессенджеров, который планирует запустить собственную криптовалюту. Незадолго до "Фейсбука" о своих намерениях создать денежный суррогат объявил Павел Дуров, основатель мессенджера "Телеграм". Его аналог называется TON. Да и вообще, иногда кажется, что эти миллиардеры являются прямыми конкурентами. Даже невзирая на гигантскую разницу в количестве людей, которые пользуются их сервисами. Как бы там ни было, Лайф нашёл в биографиях Дурова и Цукерберга целый ряд занятных совпадений.
Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
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