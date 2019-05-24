Захарова поиронизировала над отставкой Мэй

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала грядущую отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

— Логично: June ends May ("май заканчивается в июне". — Прим. Лайфа), — написала она в "Фейсбуке", использовав игру слов: май по-английски пишется так же, как и фамилия британского премьера.

Напомним, сегодня Тереза Мэй заявила, что уходит в отставку. Она покинет пост главы правительства 7 июня. Во время пресс-конференции британский премьер не смогла сдержать слёз.

В разговоре с Лайфом эксперт порассуждал о судьбе Brexit после ухода Мэй.