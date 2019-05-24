Савченко назвала нового главу украинской армии трусом

Нардеп Надежда Савченко назвала трусом и недостаточно умным командиром нового начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслана Хомчака. Позднее на своей странице в "Фейсбуке" она извинилась за свои слова.
Парламентарий пояснила, что резко высказалась в его сторону, доверившись слухам и не будучи лично с ним знакомой.
— Я не имела на это права хотя бы потому, что не участвовала в боях под Иловайском и не служила под его командованием <…> Я поступила неправильно. Я это признаю, — пояснила она.
Руслан Хомчак был назначен начальником Генштаба ВСУ 21 мая, на следующий день после инаугурации Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени