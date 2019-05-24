Савченко назвала нового главу украинской армии трусом

Парламентарий позднее признала, что поступила неправильно и, доверившись слухам, резко высказалась в сторону командира.

Нардеп Надежда Савченко назвала трусом и недостаточно умным командиром нового начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслана Хомчака. Позднее на своей странице в "Фейсбуке" она извинилась за свои слова.

Парламентарий пояснила, что резко высказалась в его сторону, доверившись слухам и не будучи лично с ним знакомой.

— Я не имела на это права хотя бы потому, что не участвовала в боях под Иловайском и не служила под его командованием <…> Я поступила неправильно. Я это признаю, — пояснила она.

Руслан Хомчак был назначен начальником Генштаба ВСУ 21 мая, на следующий день после инаугурации Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины.