Трёхлетний ребёнок утонул в канаве в Ивановской области

Следователи начали проверку по факту смерти трёхлетнего ребёнка, обнаруженного в канаве с водой около дороги в деревне Дегтярёво Ивановской области. Об этом сообщается на сайте ГУ СКР по региону.

По версии следствия, мальчик оступился и упал в канаву, полную воды из-за дождя. Инцидент произошёл 23 мая около дома, где проживала семья.

— Тело малыша обнаружил один из рабочих, занятых на строительстве коттеджа, принадлежащего семье погибшего ребёнка, — говорится в сообщении.

На месте работают следователи.