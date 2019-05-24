В Раде предложили перенести Посольство Украины в Израиле в Иерусалим

Инициаторами законодательного нововведения стали 86 депутатов Рады от разных партий.

В Верховной раде зарегистрировано обращение к президенту Украины и правительству с просьбой рассмотреть перенос посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Соответствующий законопроект № 10325 был размещён на официальном сайте украинского парламента.

— Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины, кабинету министров Украины о переносе Посольства Украины в государстве Израиль в его столицу — город Иерусалим, — гласит название документа, пояснительная записка к которому на данный момент отсутствует.

Авторами инициативы выступили 86 депутатов, включая одного из лидеров "Оппозиционной платформы" Вадима Рабиновича, лидера общественной организации "Качество жизни" Алексея Гончаренко, советника главы МВД Украины Антона Геращенко и председателя парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля. В мае 2018 года состоялась церемония открытия американского посольства в Иерусалиме. Премьер Румынии также заявила о предстоящем переводе посольства страны в Иерусалим.

На Украине уже предпринимались попытки перенести посольство в Израиле, однако они заканчивались на стадии рассмотрения соответствующих документов.