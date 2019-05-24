Российские мужчины из-за стеснительности стали реже покупать презервативы

Жители России стали реже приобретать презервативы в аптечных сетях. Об этом со ссылкой на исследование DSM Group сообщает News.ru.
В 2018 году на покупку этих изделий в аптеках россияне потратили 6,4 миллиарда рублей, что на 5% меньше по сравнению с показателями 2017 года. В общей сложности аптеки в прошлом году реализовали 24,5 миллиона упаковок презервативов — почти на два миллиона меньше, чем в 2017 году.
По словам замгендиректора компании "Бергус", производящей презервативы и лубриканты, причинами снижения спроса на медицинские изделия может быть стеснительность российских мужчин и нехватка пропаганды со стороны Минздрава.
— Новое поколение молодёжи довольно беспечно относится к собственному здоровью. А многие всё ещё стесняются приобретать презервативы в аптеках, — сказала Наталья Лукашова.
Как отмечается, по итогам первого квартала 2019 года тенденция на снижение спроса на презервативы сохранилась: аптеки продали 5,8 миллиона упаковок презервативов, что на 3,7% меньше показателей за первый квартал 2018 года.
Ранее эксперты "Роскачества" рассказали, как выбрать надёжные презервативы.
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