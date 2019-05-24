Российские мужчины из-за стеснительности стали реже покупать презервативы

В прошлом году аптеки реализовали 24,5 миллиона упаковок этих изделий — на два миллиона меньше, чем в 2017 году.

Жители России стали реже приобретать презервативы в аптечных сетях. Об этом со ссылкой на исследование DSM Group сообщает News.ru.

В 2018 году на покупку этих изделий в аптеках россияне потратили 6,4 миллиарда рублей, что на 5% меньше по сравнению с показателями 2017 года. В общей сложности аптеки в прошлом году реализовали 24,5 миллиона упаковок презервативов — почти на два миллиона меньше, чем в 2017 году.

По словам замгендиректора компании "Бергус", производящей презервативы и лубриканты, причинами снижения спроса на медицинские изделия может быть стеснительность российских мужчин и нехватка пропаганды со стороны Минздрава.

— Новое поколение молодёжи довольно беспечно относится к собственному здоровью. А многие всё ещё стесняются приобретать презервативы в аптеках, — сказала Наталья Лукашова.

Как отмечается, по итогам первого квартала 2019 года тенденция на снижение спроса на презервативы сохранилась: аптеки продали 5,8 миллиона упаковок презервативов, что на 3,7% меньше показателей за первый квартал 2018 года.

Ранее эксперты "Роскачества" рассказали, как выбрать надёжные презервативы.