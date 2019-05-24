Москвичей предупредили о пятничных пробках

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Москвичей предупредили о пятничных пробках

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Фото © РИА "Новости" / Максим Блинов

Московских водителей предупредили о традиционных пятничных пробках: трассы на выездах за город загружены уже после пятнадцати часов. Желающим уехать из столицы рекомендуют дождаться позднего вечера.

Дорожные работы по всему городу, в том числе в центре и на ТТК, локальные ограничения из-за официальных мероприятий. Дороги станут свободнее после 21:00, — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

По данным "Яндекс.Карт", сейчас пробки на дорогах в Москве достигают восьми баллов.

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