Москвичей предупредили о пятничных пробках

Московских водителей предупредили о традиционных пятничных пробках: трассы на выездах за город загружены уже после пятнадцати часов. Желающим уехать из столицы рекомендуют дождаться позднего вечера.

В Москве снова сложно: сегодня пятница, вылетные трассы на выездах за город будут загружены уже после 15 часов.



Дорожные работы по всему городу, в том числе, в центре и на ТТК, локальные ограничения из-за официальных мероприятий.



Дороги станут свободнее после 21:00. pic.twitter.com/jRNciMMbEW — ЦОДД (@gucodd) 24 мая 2019 г.

— Дорожные работы по всему городу, в том числе в центре и на ТТК, локальные ограничения из-за официальных мероприятий. Дороги станут свободнее после 21:00, — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

По данным "Яндекс.Карт", сейчас пробки на дорогах в Москве достигают восьми баллов.