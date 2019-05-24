Жительница Тюмени пострадала от взрыва баллона в автобусе

По словам пресс-секретаря областного Департамента здравоохранения, у женщины диагностированы контузия уха и ушиб колена.

Жительница Тюмени пострадала от взрыва баллона, который наполняет воздухом привод тормозной системы. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МЧС России по области Сергея Юсько.

— Женщину-пассажирку ударило обшивкой двери. Это технический момент, — сказал он.

По его словам, автобус следовал по маршруту № 25.

В свою очередь пресс-секретарь областного Департамента здравоохранения Александра Малыгина отметила, что у женщины диагностированы контузия уха и ушиб колена. Пострадавшую после обследования направили на амбулаторное лечение.