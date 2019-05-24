Лобода впервые показала подросшую дочь

Официально имя отца девочки всё ещё держится в секрете, однако фанаты уверены, что им является лидер группы Rammstein.

Певица Светлана Лобода впервые показала годовалую дочь, пишут Дни.ру. Совместную с дочерью фотографию украинская певица опубликовала в Instagram в честь дня рождения малышки — Тильде исполнился один год.

— Нашей любви 1 год, — подписала снимок Лобода.

При этом лицо именинницы артистка предпочла не показывать поклонникам. Певица продолжает скрывать младшую дочь от общественности. Во многом это обусловлено пристальным вниманием к личной жизни Лободы, в частности к тому, кто же является отцом годовалой Тильды.

Напомним, в мае прошлого года в одной из клиник Лос-Анджелеса Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Фанаты уверены, что артистка родила ребёнка от солиста Rammstein Тилля Линдеманна и назвала дочь в его честь.

Знакомство Лободы с музыкантом произошло в июле 2017 года. Тогда Линдеманн ухаживал за Лободой на музыкальном фестивале "Жара" в Баку.