Первый российский круизный лайнер спустили на воду

Судно сможет вместить 90 членов экипажа и 310 пассажиров, которые разместятся в 155 каютах различных классов.

Первый российский круизный лайнер "Пётр Великий" спустили на воду в Астраханской области. Далее судну предстоит достройка на воде и внутренняя отделка помещений, сообщает Объединённая судостроительная корпорация.

— В соответствии с графиком строительства на лайнере продолжат работы по обустройке судна, насыщению трубопроводами, электромонтажные работы, остекление. В последующем предстоит проведение швартовных и ходовых испытаний, — говорится в сообщении ОСК.

Напомним, старт строительству круизного лайнера дал президент РФ Владимир Путин по видеосвязи в августе 2016 года. Сдать судно планируется в 2020 году.

Длина "Петра Великого" составляет 141 метр, ширина — 16,82 метра. Лайнер сможет вместить 90 членов экипажа и 310 пассажиров, которые разместятся в 155 комфортабельных каютах различных классов.

Все каюты будут оборудованы двуспальными кроватями, душем с туалетом, кондиционером, телевизором со спутниковыми и внутрисудовыми каналами, Wi-Fi, судовой радиотрансляцией, внутренней и внешней телефонной связью.