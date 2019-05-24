Мурманские учителя переоделись в Мстителей ради выпускников — видео

Ежегодное производство клипа к последнему звонку в этом общеобразовательном учреждении стало уже традицией.

В мурманском посёлке учителя решили сделать оригинальный подарок своим выпускникам. К последнему звонку, который сегодня прозвенел в большинстве учебных заведений страны, педагоги перевоплотились в персонажей из вселенных Marvel и DC.

Сотрудники местного общеобразовательного учреждения сняли видео, в котором примерили на себя роли таких персонажей, как Тони Старк, Бэтмен, Женщина-кошка, Харли Квинн, и других.

— Мы решили быть с ними на одной волне и в теме, поэтому перевоплотились в этих героев, — цитирует "360" учителя школы Ксению Правилову.

По словам педагога, ученикам клип очень понравился. Школьники по достоинству оценили юмор, оригинальность и креатив преподавательского состава.

— Когда пошли первые кадры, это были первые дикие крики восторга, смеха и аплодисменты, — отметила Правилова.

Также она отметила, что выпуск клипа для последнего звонка стал в школе имени Воронина уже традицией. Так, в 2017 году учителя сделали видео на песню группы "Грибы" "Тает лёд", при этом директор учебного заведения зачитывал в нём рэп.

Ранее Лайф писал, что в Красноярске учителя лицея № 6 решили поздравить одиннадцатиклассников, сняв пародийный музыкальный клип на песню Skibidi.