Собчак вступилась за участников школьной БДСМ-вечеринки

Оказалось, что популярная телеведущая не видит ничего зазорного в подростковой "шалости".

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак прокомментировала БДСМ-вечеринку, которую в день последнего звонка устроили выпускники школы № 74 во Владивостоке. Телеведущая недоумевает, чем вызван такой резонанс вокруг подростковой "шалости"

— Ну пошалили подростки перед выпускным... неужели это такая серьёзная проблема? — задаётся Собчак в своём телеграм-канале.

Как ранее сообщал Лайф, костюмированная вечеринка проходила перед последним звонком. Некоторые мальчики надели на себя характерные маски зайчиков из секс-шопа, кожаные бабочки и были полураздеты, а одна из учениц нарядилась в полицейскую форму, купленную в магазине спецодежды. Подростки уже оправдались за маскарад, назвав флешмоб днём переодеваний.