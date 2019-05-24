Эксперт прокомментировал позицию Тимошенко по референдуму о диалоге с Россией

По мнению политолога, заявления Тимошенко являются её предвыборным лозунгом на парламентских выборах.

Юлия Тимошенко будет придерживаться той же риторики, что и бывший президент Украины Пётр Порошенко. Так украинский политолог Вадим Карасёв прокомментировал заявление лидера партии "Батьковщина" о том, что Незалежной в первую очередь необходима сильная армия, а не референдум.

По его словам, при этом Тимошенко будет надеяться вырваться вперёд за счёт судебных расследований, которые проводятся на данный момент в отношении экс-лидера Украины.

— Это надо рассматривать как предвыборный прежде всего месседж, лозунг, потому что основным конкурентном на парламентских выборах для Тимошенко остаётся партия Порошенко, — сказал Карасёв в беседе с НСН.

В связи с этим Тимошенко будет "отмежёвываться от неоднозначных заявлений" нового президента Украины Владимира Зеленского, надеясь таким образом отвоевать у Порошенко новых избирателей.

Напомним, ранее глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский может провести референдум о переговорном процессе Киева с Москвой. В Кремле данную идею назвали внутренним делом Украины, отметив, что главное, чтобы от этого был толк.

При этом Юлия Тимошенко сказала, что Украина не нуждается в проведении "недопустимых" референдумов с Россией, вместо этого ей нужно заниматься усилением своей армии и добиваться ужесточения международных санкций против РФ.