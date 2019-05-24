Отправивший автобус с россиянами под откос итальянец отвлёкся на починку DVD

Водитель автобуса с российскими туристами, попавшего в ДТП в Италии, потерял контроль над управлением транспортным средством, так как отвлёкся на починку системы DVD и радио. Об этом сообщило издание Il Messaggero.

Судья освободил 35-летнего Леонардо Санторо из-под стражи и запретил ему управлять автобусами в течение года.

Напомним, 22 мая в районе города Сиена перевернулся автобус с туристами. В результате ДТП погибла гражданка России, ещё 19 россиян получили травмы. Падение транспортного средства смягчила растительность. Водитель автобуса был задержан. После ДТП в больницах остаются три гражданки РФ.