Греф оценил "косяки" Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк "косячит ещё много", и призвал акционеров критиковать кредитную организацию за недоработки. Об этом он заявил на годовом собрании миноритариев.

— Мы косячим ещё много. И правда заключается в том, что раньше мы ещё болезненно реагировали, долго реагировали, — сказал Греф.

В то же время, по словам руководителя одного из крупнейших банков, ошибок стало меньше и кредитная организация может рассматривать обращения более внимательно. Греф также добавил, что банк работает над тем, чтобы ответы на жалобы клиентов не были формальными.

Ранее сообщалось, что Герман Греф был переизбран главой Сбербанка.