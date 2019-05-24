В аэропорту Афин задержали россиянина с 800 тысячами долларов

Эту сумму он задекларировал при вылете из России, но не знал, что то же самое ему нужно сделать в ЕС.

Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта Афин с 800 тысячами долларов, задекларированных в РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката россиянина Янниса Лаврентиадиса.

По его словам, россиянина не предупредили о том, что он должен был задекларировать средства на территории ЕС, но и тут не так всё просто. Наш гражданин находился в транзитной зоне, где нет представителей таможенной службы и возможности выполнить эту процедуру не было.

— Во-вторых, нигде нет объявлений, что лица, прибывшие из третьих стран, обязаны декларировать в транзитной зоне наличие денег. В-третьих, нет никакого коридора — зелёного, красного, — добавил Лаврентиадис.

Россиянин в качестве штрафа теперь может потерять очень серьёзную сумму — 200 тысяч долларов.