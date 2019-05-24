Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток

Подкрепление также включает в себя ЗРК Patriot, разведывательный самолёт и силы, необходимые для "сдерживания иранских угроз".

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку полутора тысяч военных на Ближний Восток из-за ситуации с Ираном. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме перед вылетом в Японию.

— Мы хотим иметь возможность защитить себя, — сказал Трамп.

Подкрепление, как отмечал телеканал CNN, также включает в себя ЗРК Patriot, разведывательный самолёт и силы, необходимые для "сдерживания иранских угроз".

При этом ранее сообщалось, что Трамп не видит необходимости направлять подкрепление для войск США на Ближнем Востоке из-за напряжённости в отношениях Вашингтона и Тегерана.