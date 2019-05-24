Московский зоопарк показал карликового бегемота Ксюшу после зимовки

Всю зиму животное провело в закрытом помещении, в которое посетители не имеют доступа.

Самку карликового бегемота после зимовки перевели в открытый вольер Московского зоопарка. Ксюшу выпустили на прогулку раньше запланированного срока благодаря тёплой погоде.

— Сейчас Ксюша радуется возможности размяться и погулять на свежем воздухе. Она уже успела несколько раз искупаться и продолжает исследовать свой вольер, — рассказали в зоопарке.

Животное, которое весит 212 килограммов, продолжает расти. Специалисты каждый день проводят бегемотице специальный тренинг — осматривают копыта, дают несложные команды. Ксюша не боится посетителей, позволяя рассматривать и фотографировать себя.

В Москву Ксюша приехала летом 2017 года из Швеции, имя для животного придумала маленькая девочка. Карликовый бегемот занесён в Международную Красную книгу как уязвимый вид. В природе численность этих животных продолжает сокращаться из-за уничтожения их естественной среды обитания и кормовых угодий.