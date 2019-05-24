Посольство выясняет, есть ли россияне среди пострадавших от взрыва в Лионе

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Посольство выясняет, есть ли россияне среди пострадавших от взрыва в Лионе

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Фото © Twitter / La Plume Libre‏

Посольство России во Франции пока не располагает сведениями о том, есть ли россияне в числе пострадавших при взрыве в Лионе.

Консульский отдел предпринимает шаги для получения этой информации. Выражаем искреннее сочувствие пострадавшим и их близким, — говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, взрыв произошёл недалеко от площади Белькур в центре французского Лиона. Речь идёт о неустановленном взрывном устройстве. По предварительным данным, пострадало от шести до десяти человек. На месте работают экстренные службы.

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