Посольство выясняет, есть ли россияне среди пострадавших от взрыва в Лионе

Посольство России во Франции пока не располагает сведениями о том, есть ли россияне в числе пострадавших при взрыве в Лионе.

— Консульский отдел предпринимает шаги для получения этой информации. Выражаем искреннее сочувствие пострадавшим и их близким, — говорится в сообщении дипмиссии.

🔴Se eleva a diez el número de víctimas por la explosión de #Lyon.



📌 Entre los heridos se encontraría un niño, según la cadena francesa BFM TV.



📌Según estas mismas fuentes se busca a una persona pic.twitter.com/zkOXXIUaUF — Noticias CMM (@CMM_noticias) 24 мая 2019 г.

Напомним, взрыв произошёл недалеко от площади Белькур в центре французского Лиона. Речь идёт о неустановленном взрывном устройстве. По предварительным данным, пострадало от шести до десяти человек. На месте работают экстренные службы.