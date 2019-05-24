Взрыв в Лионе расследуют как попытку умышленного убийства

Прокуратура Лиона в связи со взрывом на улице Виктора Гюго начала расследование по статье "Попытка умышленного убийства", сообщает BFM TV.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся атакой и выразил слова поддержки пострадавшим и их родственникам.
BREAKING UPDATE: Injury toll following nail bomb explosion in downtown Lyon, France has risen to 10. French President Macron calls blast ‘an attack’. No word on perpetrator(s).— Live Report (@tweetlivereport) 24 мая 2019 г.
Developing... pic.twitter.com/091cVCaxlG
По последним данным, в результате взрыва в Лионе пострадали 10 человек, в том числе ребёнок. Правоохранители разыскивают неизвестного, на велосипеде подъехавшего к одной из пекарен города и положившего перед ней свёрток, который затем взорвался.
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