Взрыв в Лионе расследуют как попытку умышленного убийства

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Взрыв в Лионе расследуют как попытку умышленного убийства

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Прокуратура Лиона в связи со взрывом на улице Виктора Гюго начала расследование по статье "Попытка умышленного убийства", сообщает BFM TV.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся атакой и выразил слова поддержки пострадавшим и их родственникам.

По последним данным, в результате взрыва в Лионе пострадали 10 человек, в том числе ребёнок. Правоохранители разыскивают неизвестного, на велосипеде подъехавшего к одной из пекарен города и положившего перед ней свёрток, который затем взорвался.

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