Бывшая заключённая выиграла суд о защите чести и достоинства у Льва Пономарёва

Хорошёвский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшей заключённой мордовской исправительной колонии № 2 Инги Кривицкой к правозащитникам Льву Пономарёву и Ольге Романовой за утверждения о пытках в пенитенциарном учреждении и оскорбления, сообщает ТАСС.

— Решением суда с Пономарёва, ООО "За права человека" в пользу Кривицкой в счёт компенсации морального вреда взыскано по 50 тысяч рублей, с Романовой — 70 тысяч рублей, — рассказала пресс-секретарь суда Мария Макарчук.

Она отметила, что суд признал недостоверными, порочащими честь и достоинство Кривицкой сведения об избиении ею заключённых женщин и обязал удалить соответствующую информацию, размещённую в Сети, и опровергнуть её.

— В нашей стране можно найти правду. Всегда надо бороться за справедливость, за себя, за свою семью, за своих близких и родных. Спасибо всем, кто поддерживал, защищал и верил! Низкий поклон моей стране за справедливость и правосудие! — написала Кривицкая, требовавшая взыскать с правозащитников два миллиона рублей, в посте в социальной сети "ВКонтакте".

В 2018 году Кривицкая, которая отбыла в колонии более шестнадцати лет, обвинила правозащитников во лжи, заявив, что не сталкивалась с пытками в ИК-2 в отношении заключённых. Ольга Романова в свою очередь утверждала, что Кривицкая сотрудничала с администрацией пенитенциарного учреждения, участвовала в избиении заключённых, отбирала у женщин посылки.