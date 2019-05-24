Врачи рассказали, сколько россиян страдают наследственными заболеваниями

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Врачи рассказали, сколько россиян страдают наследственными заболеваниями

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Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

При этом, по словам специалистов, современное здравоохранение делает акцент на предотвращение инвалидности при генетических заболеваниях.

Около 5% россиян страдают наследственными и врождёнными заболеваниями разной степени тяжести. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, директор Медико-генетического научного центра Сергей Куцев.

Но если мы говорим о тяжёлых, это около 500 тысяч в России... Это всегда тяжёлые, прогрессирующие заболевания, поэтому они все являются инвалидами и, конечно же, они получают бесплатную терапию и реабилитационные мероприятия, — отметил эксперт.

При этом наследственные патологии выявляют у 5% новорождённых в год. В 90% случаев болезнь выявляют до 18 лет — в детском и подростковом возрасте.

По данным председателя правления автономной некоммерческой организации "Дом редких" Анастасии Татарниковой, в России в 2018 году насчитывалось 226 типов редких заболеваний.

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