Число пострадавших при взрыве в Лионе увеличилось до 13 человек

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Число пострадавших при взрыве в Лионе увеличилось до 13 человек

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Фото © Twitter/MirrorBreaking_

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее атакой и выразил слова поддержки раненым.

Число пострадавших при взрыве свёртка в центре Лиона увеличилось до тринадцати человек, сообщает телеканал BFM TV.

К расследованию произошедшего подключились сотрудники антитеррористической прокуратуры Парижа. Правоохранители разыскивают мужчину в возрасте 30–35 лет, которого засняла камера видеонаблюдения.

Согласно записи, человек в маске и тёмных очках подбросил свёрток к одной из пекарен города, рядом с которой спустя некоторое время прогремел взрыв.

Российские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

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