Число пострадавших при взрыве в Лионе увеличилось до 13 человек

Число пострадавших при взрыве свёртка в центре Лиона увеличилось до тринадцати человек, сообщает телеканал BFM TV.
К расследованию произошедшего подключились сотрудники антитеррористической прокуратуры Парижа. Правоохранители разыскивают мужчину в возрасте 30–35 лет, которого засняла камера видеонаблюдения.
Согласно записи, человек в маске и тёмных очках подбросил свёрток к одной из пекарен города, рядом с которой спустя некоторое время прогремел взрыв.
Российские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших граждане РФ.
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