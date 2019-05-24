Гройсман объявил о создании своей политической партии

В неё будут входить государственные деятели, которые "чётко знают, что нужно стране".

Заявивший ранее о намерении уйти в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует создать собственную политическую партию. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

— Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично, — сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что новая партия будет называться "Украинская стратегия", в неё будут входить те политики, которые "чётко знают, что нужно стране".

Осенью 2019 года Гройсман уже заявлял, что будет принимать участие в выборах в Верховную раду. По данным украинских СМИ, для этого политик может объединиться с бывшим премьером Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Напомним, 20 мая Владимир Гройсман объявил о своей скорой отставке. В том случае, если Рада удовлетворит его решение, в отставку будет отправлено и всё его правительство. К слову, уйти кабмину предложил и президент Владимир Зеленский.