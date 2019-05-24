Стало известно, когда Саакашвили может вернуться на Украину

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая, сообщает а гентство "УНН".

— Ожидается прилёт Саакашвили в среду, 29 мая, — сказано в сообщении агентства.

Саакашвили был лишён гражданства Украины по решению Петра Порошенко. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Саакашвили заявил, что хотел бы вернуться на Украину, чтобы увидеть друзей, консультировать молодёжь и читать лекции.

Накануне бывший грузинский лидер направил письмо в администрацию Зеленского с просьбой вернуть ему украинское гражданство.