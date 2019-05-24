МИД Германии подтвердил назначение фон Гейра послом в РФ

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МИД Германии подтвердил назначение фон Гейра послом в РФ

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Фото © Flickr/Caribb

Бывший сотрудник Минобороны ФРГ Геза Андреас фон Гейр с лета займёт пост посла Германии в России. Об этом сообщили представители немецкого внешнеполитического ведомства.

Мы можем подтвердить, что фон Гейр, как планируется, с лета займёт пост посла в Москве, — передаёт сообщение МИД Германии ТАСС.

Ранее сообщалось, что фон Гейр работал в Минобороны Германии с 2014 года, а до этого занимал должность замглавы немецкой разведки BND.

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