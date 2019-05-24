Полиция Якутии нашла пропавшего пенсионера на свидании

Объявленного в розыск пожилого жителя Якутска нашли в гостях у знакомой, рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
В полицию обратилась дочь пенсионера — он не отвечал на телефонные звонки. Женщина предположила, что с её отцом могло что-то случиться.
В ходе поисков сотрудник уголовного розыска выяснил, что "дедушка заходил в один из магазинов и купил там сладости, фрукты, бутылку лёгкого вина".
Как оказалось, пожилой мужчина решил навестить свою старую знакомую, а из-за забытого дома телефона не предупредил об этом дочь.
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