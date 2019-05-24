В Китае хирурги прооперировали руки девочки, родившейся с 14 пальцами

По прошествии месяца после операции кисти малышки сохранили эстетику и моторику.

Трёхлетняя девочка, родившаяся с 14 пальцах на руках, была успешно прооперирована в Китае. Об этом сообщает газета Daily Mail.

У ребёнка из Поднебесной было по два лишних пальца на каждой руке. В местных сообщениях говорится, что такой дефект наблюдался у членов семьи девочки на протяжении пяти поколений. Как стало известно, семья была настолько бедна, что ранее не обращалась за медицинской помощью.

Отмечается, что трёхлетнюю девочку прооперировали в центральной больнице медицинского колледжа Шеньяна в северо-восточной провинции Ляонин.

Медики пообещали, что процедура не повлияет на развитие ребёнка и сохранит не только функцию рук, но и их эстетику.

— Операция осложнялась тем, что не было до конца ясно, какие пальцы лучше сохранить, а какие — удалить, — пояснил специалист по хирургии кистей рук Чжан Цзе.

Помимо удаления лишних пальцев медики также выпрямили большие пальцы девочки и перенаправили рост костей с помощью металлических игл.

По заверениям родственников девочки, они остались очень довольны работой хирургов: по прошествии месяца со дня операции кисть приобрела эстетичность и при этом ребёнок сохранил моторику рук.