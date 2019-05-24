Россияне не пострадали при взрыве в Лионе

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Россияне не пострадали при взрыве в Лионе

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Фото © Twitter/MirrorBreaking_

В Посольстве России во Франции заявили, что россияне не пострадали в результате взрыва в центре Лиона.

Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лионе россиян нет, — сказано в сообщении дипмиссии.

Как сообщал Лайф, тринадцать человек были ранены при взрыве свёртка на улице Виктора Гюго в Лионе. Произошедшее расследуют как попытку умышленного убийства. Правоохранители разыскивают мужчину, который попал на камеру видеонаблюдения: он оставил неизвестный предмет у одной из пекарен города, вскоре после этого прогремел взрыв.

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