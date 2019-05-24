Против назначения юриста Коломойского главой администрации Зеленского подали иск

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Против назначения юриста Коломойского главой администрации Зеленского подали иск

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Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан. Фото: © Facebook / Андрей Богдан

Организация "Общественный люстрационный комитет" подала в суд иск с требованием отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.

Ждём открытия производства по делу. Будет рассматривать кассационный суд в составе Верховного суда, — сказано в сообщении организации в "Фейсбуке".

Пять лет назад Богдан был советником Игоря Коломойского, который в то время был губернатором Днепропетровской области. Он также является адвокатом олигарха.

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