Против назначения юриста Коломойского главой администрации Зеленского подали иск

Организация "Общественный люстрационный комитет" подала в суд иск с требованием отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
— Ждём открытия производства по делу. Будет рассматривать кассационный суд в составе Верховного суда, — сказано в сообщении организации в "Фейсбуке".
Пять лет назад Богдан был советником Игоря Коломойского, который в то время был губернатором Днепропетровской области. Он также является адвокатом олигарха.
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