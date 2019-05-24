Режиссёр фильма о Сонике сообщил о переносе премьеры

Режиссёр фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер сообщил новую дату премьеры. Соответствующее объявление было опубликовано в "Твиттере".

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76 — Jeff Fowler (@fowltown) May 24, 2019

Как уточняется, картина выйдет на экраны кинотеатров 14 ноября 2020 года.

— Потребуется немного больше времени на то, чтобы сделать Соника таким, как надо, — написал Фаулер.

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали внешний вид главного героя фильма. Зрители сочли его жутковатым и не соответствующим персонажу из компьютерной игры Sonic the Hedgehog. Под давлением публики Фаулер пообещал изменить Соника.