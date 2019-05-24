Голландская оппозиция не исключает вины Украины в катастрофе MH-17

Там также отметили, что приговор должны выносить судьи, а не политики, обвиняющие Россию.

Лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде во время теледебатов с премьер-министром страны Марком Рютте на канале NL Times заявил, что Украина может быть причастна к катастрофе рейса МН-17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Боде подчеркнул, что доклад совместной следственной группы, которая занимается расследованием причин катастрофы, вызывает определённые сомнения.

— Украина также является одним из возможных виновников этой атаки, — заявил Боде.

Он напомнил премьеру страны, что вынесением приговора должны заниматься судьи, а не политики, которые обвиняют в трагедии Россию.

Напомним, самолёт, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, самолёт был сбит ракетой, вывезенной на Украину в 1986 году.