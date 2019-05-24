В ЦПВС рассказали о подготовке боевиков к прорыву обороны сирийской армии

Боевики планируют серию терактов с целью прорвать оборону сирийских войск. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

— Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск, — цитирует слова Купчишина РИА "Новости".

Как уточняется, боевики собирают военную технику и вооружения в районе населённого пункта Кафр-Нбуда в провинции Хама.

По предварительным данным, за двое суток зафиксировано прибытие более 800 членов группировок, семи танков, трёх боевых машин пехоты и 15 пикапов с крупнокалиберными пулемётами.