Беглов взял на личный контроль ситуацию с кафе "Добродомик"

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов возьмёт на личный контроль ситуацию вокруг кафе "Добродомик", в котором бесплатно кормили пенсионеров. Об этом градоначальник написал на своей странице в сети "ВКонтакте".

— Спасибо за сообщения по поводу ситуации с кафе "Добродомик", где бесплатно кормят пенсионеров. Кафе закрыто не будет, — написал Беглов.

Губернатор Северной столицы также поручил главе Василеостровского района разобраться в данной ситуации и помочь заведению продолжить работу и пообещал лично следить за этим.

Ранее кафе "Добродомик" было закрыто на неопределённый срок после жалобы одного из горожан. Среди жителей Санкт-Петербурга кафе известно благотворительными обедами, во время которых пенсионеры могут поесть бесплатно.