Российская картина "Дылда" получила приз на Каннском фестивале

Картина "Дылда" принесла режиссёру Кантемиру Балагову приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд".

Как уточняется, премию её законному обладателю передаст продюсер фильма Александр Роднянский, так как Балагов не успел приехать на церемонию награждения.

— Кантемиру всего 27, он ученик великого режиссёра Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль за то, что выбрал его картину, — передаёт слова Роднянского РИА "Новости".

Отмечается, что победителем секции "Особый взгляд", в которой оценивают смелые картины, стал фильм "Невидимая жизнь Эвридики Гужман" бразильского режиссёра Карима Айнуза.

Ранее Лайф писал о трёх российских картинах, которые в этом году были представлены на кинофестивале в Каннах.