Российская картина "Дылда" получила приз на Каннском фестивале

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Российская картина "Дылда" получила приз на Каннском фестивале

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Кадр фильма "Дылда" / © Кинопоиск

Картина "Дылда" принесла режиссёру Кантемиру Балагову приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд".

Как уточняется, премию её законному обладателю передаст продюсер фильма Александр Роднянский, так как Балагов не успел приехать на церемонию награждения.

Кантемиру всего 27, он ученик великого режиссёра Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль за то, что выбрал его картину, — передаёт слова Роднянского РИА "Новости".

Отмечается, что победителем секции "Особый взгляд", в которой оценивают смелые картины, стал фильм "Невидимая жизнь Эвридики Гужман" бразильского режиссёра Карима Айнуза.

Ранее Лайф писал о трёх российских картинах, которые в этом году были представлены на кинофестивале в Каннах.

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