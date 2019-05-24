Представитель Зеленского: Нельзя прекратить экономические отношения с Россией

Андрей Герус отметил, что даже в санкционном режиме товары с Украины продолжают экспортироваться в РФ.

Представитель президента Украины Андрей Герус заявил, что страна пока не может прекратить все экономические отношения с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

— Есть некоторые отрасли, где действительно большой процент поставок из России. Более того, если мы нефтепродукты берём из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, всё равно эти продукты изготовлены из российской нефти. Мы живём в глобальном мире, остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно, — говорит Герус.

Политик добавил, что некоторые украинские товары продолжают экспортироваться в Россию.

Напомним, с 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Москва приостановила действие Договора о свободной торговле с Киевом. Также страны приняли закон о продовольственном эмбарго в отношении друг друга.