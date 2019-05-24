Роналду купил суперкар McLaren Senna стоимостью около миллиона евро

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду похвастался пополнением своего автопарка, показав в "Инстаграме" заезд на новом суперкаре McLaren Senna.
Кроме того, 34-летний спортсмен опубликовал своё фото на фоне нового приобретения.
— Наслаждайся, — написал португалец в своём посте.
Как уточняет "Спорт-экспресс", стоимость машины, названной в честь бразильского гонщика "Формулы-1" Айртона Сенны, оценивается в 850 тысяч евро.
Ранее СМИ сообщили, что Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире — Bugatti La Voiture Noire, однако позднее эту информацию опровергли, отметив, что новым владельцем Bugatti стал другой человек. При этом представитель футбольной суперзвезды подтвердил TMZ Sports, что португалец тоже участвовал в торгах.
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