Роналду купил суперкар McLaren Senna стоимостью около миллиона евро

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Роналду купил суперкар McLaren Senna стоимостью около миллиона евро

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду похвастался пополнением своего автопарка, показав в "Инстаграме" заезд на новом суперкаре McLaren Senna.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cristiano/" target="_blank"><strong>cristiano</strong></a></p>

Кроме того, 34-летний спортсмен опубликовал своё фото на фоне нового приобретения.

Наслаждайся, — написал португалец в своём посте.

Как уточняет "Спорт-экспресс", стоимость машины, названной в честь бразильского гонщика "Формулы-1" Айртона Сенны, оценивается в 850 тысяч евро.

Ранее СМИ сообщили, что Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире — Bugatti La Voiture Noire, однако позднее эту информацию опровергли, отметив, что новым владельцем Bugatti стал другой человек. При этом представитель футбольной суперзвезды подтвердил TMZ Sports, что португалец тоже участвовал в торгах.

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