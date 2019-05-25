Оппозиция Венесуэлы сообщила о взятии под контроль здание посольства в США

Представитель Хуана Гуайдо также написал в соцсетях, что приближается "конец диктатуры".

Представитель оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо Карлос Веккьо объявил о взятии под контроль здания посольства страны в Вашингтоне. Об этом он написал в " Твиттере ".

Viva Venezuela libre desde nuestra Embajada. Se acerca el final de la dictadura. El cambio ya llegó . pic.twitter.com/OG5zKB9ITb — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) May 24, 2019

— Наше посольство свободно. Конец диктатуры приближается, — говорит Веккьо в соцсетях.

Представитель оппозиционного лидера также добавил, что в настоящий момент идёт оценка ущерба, нанесённого американскими сторонниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам Веккьо, размер ущерба оценивается как значительный, в связи с чем оппозиции понадобится время для восстановления здания.