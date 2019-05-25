Оппозиция Венесуэлы сообщила о взятии под контроль здание посольства в США

Читайте также

Оппозиция Венесуэлы сообщила о взятии под контроль здание посольства в США

1

Фото: © Pixabay

Представитель Хуана Гуайдо также написал в соцсетях, что приближается "конец диктатуры".

Представитель оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо Карлос Веккьо объявил о взятии под контроль здания посольства страны в Вашингтоне. Об этом он написал в "Твиттере".

Наше посольство свободно. Конец диктатуры приближается, — говорит Веккьо в соцсетях.

Представитель оппозиционного лидера также добавил, что в настоящий момент идёт оценка ущерба, нанесённого американскими сторонниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам Веккьо, размер ущерба оценивается как значительный, в связи с чем оппозиции понадобится время для восстановления здания.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×